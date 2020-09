Cicinho agita torcedores do São Paulo com cobrança na web

Photo Credit To © Fornecido por Bolavip

O São Paulo foi goleado pela LDU, na noite da última terça-feira (22), e se complicou na fase de grupo da Copa Libertadores da América. Atuando no estádio Casa Blanca, em Quito, o Tricolor Paulista foi envolvido pelos equatorianos e perdeu por 4×2. Agora, a equipe precisa vencer o River Plate, na Argentina, para seguir com boas chances de avançar às oitavas de final.

A LDU começou a construir sua vitória aos 20 minutos da primeira etapa, com Martínez Borja de cabeça. Aos 35′, em uma bobeira na saída de bola, Jhojan Julio fez o segundo, marcandao mais um aos 45′. Com mudanças, o Tricolor diminuiu com Brenner, aos 14‘ do segundo tempo. No entanto, Billy Arce, aos 30′, encerrou com a possível recuperação paulista. Tréllez ainda marcou aos 36′ para dar números finais ao jogo.

A derrota sofrida na altitude frustrou não apenas torcedores são-paulinos, como também ex-jogadores que fizeram história pelo clube. Campeão paulista, da Libertadores e do Mundial em 2005, o ex-lateral Cicinho publicou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado de Rogério Ceni, Josué, Richarlyson, Aloísio e Amoroso, cobrando o atual grupo.

“Essa galera chora ao ver tamanha decepção, SPFC merece respeito e suor na CAMISA“, escreveu o ex-defensor. Nos comentários, Amoroso se manifestou, também agitando os torcedores, que aproveitaram para relembrar anos gloriosos do Tricolor, agradencendo os ídolos por terem honrado o manto tricolor.

Com 4 pontos, o São Paulo é o terceiro colocado do grupo D, 3 pontos atrás dos argentinos, enquanto a LDU é a primeira colocada com 9. Faltando apenas duas rodadas, o Tricolor tem que vencer suas duas últimas partidas – também enfrenta o Binacional, no Morumbi, e ainda torcer por resultados paralelos. Em caso de empate com o River Plate, o time terá que golear os peruanos, torcer para os equatorianos e ainda tirar uma larga desvantagem no saldo de gols. Uma derrota no dia 30 elimina a equipe paulista.