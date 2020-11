Ciclistas de Maria, uma história de fé

Photo Credit To Assessoria

O ano de 2020 foi o ano da adversidade, muitos desafios e incertezas causadas pela pandemia mundial, além de outros fatos que marcaram negativamente o período, entretanto, tudo isso não foi suficiente para abalar a fé dos peregrinos do grupo Ciclistas de Maria, que encerraram no último domingo (01) mais uma peregrinação saindo de diversas cidades até o Santuário Nacional de Aparecida na cidade de Aparecida/SP.

Uma viagem que se iniciou no ano de 2002, com cinco ciclo-peregrinos saindo de Jacarezinho, chegando ao Santuário de Aparecida três deles. Neste ano de 2020 o grupo completou sua 19ª edição, com a participação de 39 ciclo-peregrinos.

Os ciclistas são das cidades de Jacarezinho/PR, Apucarana/PR, Bandeirantes/PR, Tomazina/PR, Santa Cruz do Rio Pardo/SP, Santa Mariana/PR, Ribeirão do Pinhal/PR, Santo Antônio da Platina/PR e do Rio de Janeiro/RJ, enfrentando quatro dias de ciclo-peregrinação.

A viagem deste ano, assim como todo ano de 2020, foi marcada por muitas adversidades, tais como chuva intensa, frio e muito vento, além de imprevistos como quedas de ciclistas, mas nada disso foi suficiente para abalar a fé dos peregrinos, que conseguiram completar suas intenções e chegar até o Santuário de Aparecida.

O coordenador do grupo e um dos concluintes da primeira viagem, Claudio Cavazzani, disse que as primeiras caravanas saíram de Jacarezinho/PR rumo a Aparecida/SP, mas que hoje as viagem partem de vários lugares, pois tem ciclistas saindo de Apucarana/PR, Bandeirantes/PR, Tomazina/PR e Santa Cruz do Rio Pardo/SP.

Muitas são as histórias de graças alcançadas, de conversões e milagres dessa ciclo-peregrinação que demonstra uma fé inabalável na valorosa intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, que leva ao seu filho Jesus as súplicas dos ciclistas.

As expectativas para a viagem do ano que vem já são grandes, uma vez que o grupo irá completar 20 anos de ciclo-peregrinação, já dando início a organização e atividades para essa data tão especial.