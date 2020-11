D’Alessandro decide não renovar com Inter, mas seguirá em atividade

Photo Credit To Jogador encerra carreira de mais de 12 anos. (Ricardo Duarte / Internacional)

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) – D’Alessandro anunciou que não renovará com o Inter. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (23), o jogador informou que não prorrogará vínculo, mas vai seguir jogando profissionalmente. Seu vínculo acaba em 31 de dezembro.

Aos 39 anos, o jogador debatia a ampliação de seu vínculo com time colorado há algum tempo. O empresário do jogador esteve em Porto Alegre na última semana, segundo informou o UOL Esporte.

O jogador disse que a decisão foi amadurecida nos últimos tempos e passou unicamente por ele. “A minha vida no Internacional termina no dia 31 de dezembro. Decidi não renovar contrato e vou passar a ler algumas coisas que vão me desculpar. Mas não queria deixar nenhum detalhe sem falar”, disse o jogador antes de ler uma manifestação mais longa.

“Respeitamos a decisão dele e aceitamos que hoje, 23 de novembro, a história dele está definida no Inter, terá um fim em 31 de dezembro deste ano. O que nos cabe aqui é agradecer por estes 12 anos e meio de Inter. Um atleta que os números dele falam por si, são 13 títulos, é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Inter até o momento. Quase 100 gols, e no primeiro jogo oficial, de inauguração do novo Beira-Rio, quis o destino que ele guardasse uma falta perfeita, fazendo 1 a 0 no Peñarol”, disse o presidente Marcelo Medeiros.

D’Alessandro tem 39 anos e é um dos recordistas em número de partidas pelo time colorado. Ao todo são 513 partidas com a camisa do clube. O meia citou que parte para um novo desafio e avisou que terá uma biografia publicada em breve.