Durante festa de aniversário, homem atira em esposa e mata enteada

Photo Credit To FOTO: REPRODUÇÃO/ REDES SOCIAIS

Um homem, de 57 anos, foi preso neste domingo (8) suspeito de atirar contra a esposa e matar a enteada durante uma festa de aniversário em Maringá, no norte do Paraná. Após o crime, o suspeito fugiu do local, entretanto, foi detido pela Polícia Militar (PM) quando tentava acessar a cidade de Arapongas, cerca de 50 quilômetros de distância de onde morava.

De acordo com informações, na tarde deste domingo, familiares comemoravam o aniversário de Valdomiro Campos. Entretanto, após um início de discussão, o aniversariante se revoltou com a esposa, Elizabeth Oriole, e sacou uma arma.

Na tentativa de proteger a mãe, Francielle Oriole, de 38 anos, entrou na frente de Elizabeth e acabou sendo baleada no peito. Com a gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e entrou em óbito no local. Antes de fugir da casa, o suspeito ainda atirou na esposa, que foi socorrida e encaminhada ao hospital em estado grave.

O crime aconteceu na rua Ipiranga, na Zona 4, em Maringá. No local estavam familiares que celebravam o aniversário do homem. Apesar de tentar fugir, Valdomiro foi detido na cidade vizinha.