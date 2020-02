Em nota oficial, Flamengo classifica comentário de Faustão como ‘leviano e inconsequente’

Crédito da foto Para © Fornecido por LANCE! Apresentador Fausto Silva fez duras críticas à diretoria rubro-negra. Clube respondeu em nota (Fotos: Reprodução; Ricardo Moreira/Zimel Press)

O Flamengo publicou uma nota oficial se posicionando contra os comentários proferidos pelo apresentador Fausto Silva, o Faustão, no último domingo, na atração da Globo.

Na ocasião, Fausto classificou a postura da diretoria rubro-negra como “indecente” no imbróglio entre o clube e as famílias dos meninos mortos em 2019 durante o incêndio do Ninho do Urubu.

– É inadmissível, indecente o comportamento dos diretores do Flamengo no caso do Flamengo. O problema não é dinheiro – comentou.

Em nota, o clube afirmou que o apresentador da Rede Globo acusou o Flamengo “de forma leviana e inconsequente as diretorias, tanto passada e atual”.

– Na noite do último domingo (9/02), durante o programa Domingão do Faustão, da Rede Globo de Televisão, o apresentador Fausto Silva acusou, de forma leviana e inconsequente, as diretorias (passada e atual) do Clube de Regatas do Flamengo de agirem de forma desrespeitosa nas negociações com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu – afirmou.

A nota também levanta uma questão sobre uma possível retaliação pela “guerra” entre o clube e a emissora por conta do desacordo entre os direitos televisivos.

A nota também levanta uma questão sobre uma possível retaliação pela "guerra" entre o clube e a emissora por conta do desacordo entre os direitos televisivos.

Confira a nota na íntegra:

Na noite do último domingo (9/02), durante o programa Domingão do Faustão, da Rede Globo de Televisão, o apresentador Fausto Silva acusou, de forma leviana e inconsequente, as diretorias (passada e atual) do Clube de Regatas do Flamengo de agirem de forma desrespeitosa nas negociações com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu.

Mostrando seu total desconhecimento sobre o caso, o apresentador da Rede Globo, sob a desculpa de apoiar uma possível manifestação de torcedores – hoje cancelada – destilou uma série de acusações infundadas que, além de atacar a honra dos dirigentes, acabaram também por atingir a imagem da instituição Flamengo.

O apresentador Fausto Silva desconhece, ou preferiu omitir, todo o trabalho que o Flamengo tem feito para minimizar os efeitos desta que foi a maior tragédia do Clube em seus 124 anos de existência:

– Não falou que 19 famílias e meia, das 26 atingidas pela tragédia, já entraram em acordo no que diz respeito às indenizações.

– Que o Flamengo, desde o primeiro momento da tragédia, trouxe familiares de todas as vítimas para o Rio de Janeiro e os hospedou em um hotel para que pudessem acompanhar de perto as apurações das autoridades competentes. O mesmo aconteceu com as famílias residentes no Rio de Janeiro.

– Que, por iniciativa própria, o Clube pagava, desde fevereiro de 2019, uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 5 mil, ou seja, seis vezes maior do que a média que os atletas recebiam. Desde o fim do ano passado o valor pago pelo clube passou para R$ 10 mil.

– Que, desde o primeiro momento, o Flamengo disponibiliza assistência médica, pedagógica, psicológica e social para as vítimas e seus familiares.

– Que o Flamengo ofereceu a todas as famílias um valor muitas vezes superior ao que a Justiça brasileira costuma determinar em casos como este.

– Que o Clube mantém sim contato com as famílias, inclusive por meio dos advogados constituídos por elas próprias para representá-las.

Todos estes pontos poderiam ser facilmente levantados pela equipe de produção da Rede Globo de Televisão antes das acusações. Como isto não foi feito, infelizmente nos leva a crer que tamanha agressividade tem como pano de fundo interesses comerciais não atendidos e que se sobrepõem ao trabalho de informar corretamente aos telespectadores.

Isto, ao nosso ver, constitui abuso de direito e tentativa de indução negativa da opinião pública, algo inadmissível do ponto de vista moral e ético.

Por fim, o Flamengo reitera que sempre esteve – e continua – à inteira disposição das famílias para o diálogo e assim seguirá até que todas sejam indenizadas de forma justa.