Ex-BBB Munik confirma namoro com Dudu, jogador do Palmeiras

Crédito da foto Para Munik e Dudu – Reprodução

Munik Nunes causou alvoroço em seu Instagram após anunciar que deixou a solteirice de lado. A ex-BBB abriu uma caixa de perguntas para conversar com os fãs e foi questionada sobre relacionamento.

A loira foi direta na resposta. “Não estou, bebês. Não estou solteira”, disse, mas mantendo mistério sobre quem é novo namorado. Porém, horas depois, à Quem, ela revelou que o escolhido é o jogador de futebol goiano Eduardo Pereira Rodrigues, de 28 anos, mais conhecido como Dudu e que atua pelo Palmeiras.

Munik Nunes foi casada com Anderson 2017 e 2019. Em meados de agosto do ano passado, após idas e vindas no relacionamento, oficialmente a separação por meio de um post em seu Instagram.

Meses depois, a ex-BBB foi vista com o cantor Felipe Araújo, com quem manteve um breve affair em meados de dezembro. Na época, os dois chegaram a ser flagrados saindo juntos de uma casa noturna em São Paulo, após noitada.

Dias depois, no entanto, ela acabou confirmando o fim do affair por meio de seu Instagram.

Leia a reportagem completa da Quem aqui