Ex-meia do Athletico, Alex Apolinário morre aos 24 anos

Photo Credit To O Alverca, clube da terceira divisão de Portugal, comunicou a morte do meia Alex Apolinário, de 24 anos, na manhã desta quinta-feira (07). O jogador estava internado desde o último domingo na UTI, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante jogo de seu clube. Revelado pelo Cruzeiro, o meia teve uma passagem pelo Athletico em 2018. A contratação dele aconteceu uma semana após se apresentar ao Londrina. Ele realizou alguns treinamentos, participou de jogo-treino, mas ainda não tinha assinado o vínculo de empréstimo. PUBLICIDADE Com a camisa do Athlético, Alex disputou oito partidas durante o Campeonato Paranaense e mais duas no Brasileirão de Aspirantes. O meia marcou um gol na goleada por 7 a 1 sobre o Rio Branco. Atlético acerta o empréstimo de meia do Cruzeiro que ‘sumiu’ do Londrina Confira a nota do Alverca: O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam. Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas.

