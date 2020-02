Filho de Pelé diz que pai está abatido por saúde e não quer sair de casa

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução/Twitter)

Edinho, filho de Pelé, falou sobre o estado de saúde de seu pai. De acordo com o ex-goleiro, Pelé, aos 79 anos, está abatido. O tricampeão mundial com a seleção brasileira já realizou cirurgias no quadril nos últimos anos e apareceu publicamente em cadeira de rodas.

Pelé diz que houve erro médico na primeira cirurgia, em 2012, quando foi operado para a implantação de uma prótese no quadril.

“Ele está bastante fragilizado em relação à mobilidade. Ele fez o transplante do quadril e não fez uma reabilitação adequada, ideal. Então, ele está com esse problema da mobilidade, que acaba acarretando uma certa depressão, um quadro ali”, disse Edinho em entrevista ao Globoesporte.com

“Imagina, ele é o rei, sempre foi uma figura tão imponente, e hoje ele não consegue mais andar direito. Ele fica muito acanhado, muito constrangido com isso. Mas está bem, tirando isso e tirando a natureza da idade e tudo mais”, acrescentou.

Edinho contou que seu pai só consegue se locomover com o auxílio de um andador, o que fez Pelé perder a vontade de sair de casa.

“Até melhorou um pouco em relação a essa época recente (em que apareceu de cadeira de rodas), mas ainda tem bastante dificuldade para andar. Ele fica constrangido, não quer sair (de casa), se expor, estar na rua, fazer praticamente nada que tenha que sair de casa. Está muito acanhado, recluso”, contou Edinho.