Galvão Bueno nega aposentadoria: “As pessoas entenderam errado”

Narrador da Globo participou de uma live com Fábio Porchat no Instagram e ainda criticou o uso do VAR no futebol

Galvão Bueno negou nesta quarta-feira (15) que quer se aposentar. Durante uma live com o ator Fábio Porchat no Instagram, o narrador disse que as pessoas entenderam errado e que ele não disse que iria se aposentar.

“Eu nunca falei que ia me aposentar. As pessoas entenderam errado. No fim da Copa de 2010, eu não me via narrando a Copa do Mundo de 2018, e eu disse que aquela seria minha última transmissão de final de Copa do Mundo no exterior. Mas eu acabei indo para a Rússia e não sei mais até onde eu vou”, afirmou.

Ao comentar o momento em que estamos vivendo, o narrador disse que acredita que após a pandemia do coronavírus as pessoas vão olhar mais para quem está ao lado.

“As pessoas estão se doando. Existe um sentimento de solidariedade. Eu tenho a impressão e a esperança de que quando a tempestade passar, o mundo mude um pouco. Que as pessoas se preocupem mais com quem está do lado”, disse Galvão Bueno.

Ainda na conversar com o ator, Galvão falou sobre o VAR no futebol. Para ele, o árbitro de vídeo deveria ser mais rápido.

“Eu acho que o VAR tinha que ser mais ligeiro, está participando demais. Não sei para que serve o bandeirinha mais. Tudo o que ele marca, o VAR vai checar, então não sei o que ele está fazendo lá. Não dá para lutar contra a tecnologia, nós vemos isso nos outros esportes. Mas, nos outros esportes já é tudo muito rápido. No futebol, ainda demora muito. O VAR tinha que chegar, mas está muito chato”, completou