Galvão Bueno responde a Bolsonaro sobre críticas à Copa América

O narrador Galvão Bueno disse nesta sexta-feira, no encerramento de Brasil 2 x 0 Equador, que era contrário ao retorno do Brasileirão, evento exclusivo da TV Globo, e que adiaria os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo até a pandemia arrefecer.

“Sempre fui muito claro no que falei. Quando recomeçou o Brasileirão ano passado, eu dizia que era contra. E os direitos de transmissão eram nossos. Quando recomeçou a Libertadores, eu dizia que era contra. E os direitos de transmissão não eram nossos. O jogo de hoje, válido pelas eliminatórias, eu gostaria que fosse adiado. Então, acho que dá pra se montar um raciocínio. [Realizar um jogo] é diferente de trazer mil pessoas do exterior, de vários países, e deixar por 25 dias circulando pelo Brasil”, resumiu.

