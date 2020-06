Jacarezinhense é colunista em revista especializada na área esportiva

Crédito da foto Para FONTE: REVISTA TATAME

A “Coluna Treinamento Desportivo”, que existe desde 2012 no site da TATAME com a participação do Dr. Stéfane Dias e do preparador físico da American Top Team (ATT), Everton Bittar, está trazendo novidades para ajudar na divulgação de artigos e matérias relacionadas à prática de atividades físicas e esportivas durante o momento de pandemia por conta do novo coronavírus. O Dr. Fabio Vieira que faz parte do projeto é jacarezinhenses.

Além dos artigos que normalmente são publicados na coluna, preparadores físicos e/ou treinadores que assim desejarem, agora poderão enviar seus artigos através do e-mail especialista@tatame.com.br, com os melhores sendo publicados na coluna. O objetivo é divulgar e fomentar a produção científica focada no estudo de artes marciais e esportes de combate associadas as diferentes áreas do conhecimento.

Para supervisionar esse trabalho de submissão dos artigos, contaremos com a ajuda dos professores e treinadores Dr. Stéfane Dias, Everton Bittar, Carlos Alves, Dr. Fabio Vieira, Diego Lacerda e Pavel Pashkin.

Maiores informações no link abaixo. Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail ou diretamente com os nossos colunistas. Vale lembrar que, para marcar o início do projeto, a TATAME realiza uma live no Instagram com Stéfane Dias, nesta quarta-feira (3), a partir das 18h (de Brasília). Fique ligado!



DIRETRIZES DO PROJETO > CONTATO > especialista@tatame.com.brDIRETRIZES DO PROJETO > clique aqui

Colunistas:

Stéfane Dias: PhD em Treinamento Desportivo – Rússia e Professor da Keiser University – USA / E-mail: mestraoatt@hotmail.com/ Instagram: https://www.instagram.com/dr.stefanedias/



Top Team / E-mail: vvxtreme@gmail.com/ Instagram: Everton Bittar Oliveira: Especialista em Treinamento Desportivo e Preparador Físico da AmericanTop Team / E-mail: vvxtreme@gmail.com/ Instagram: https://www.instagram.com/evertonvvoliveira/

Carlos Alves: Mestre em Treinamento Desportivo e Preparador de Atletas / E-mail: contato.edufisica@hotmail.com/ Instagram: https://www.instagram.com/coach_carlosalves/

Fábio Vieira: PhD em Ciências do Movimento Humano e Professor da Universidade Brasil / E-mail: fabio.vieira@hotmail.com/ Instagram: https://www.instagram.com/fabiosfvieira/

Diego Lacerda: Mestre em Treinamento Desportivo – Rússia / E-mail: diegocslacerda@gmail.com/ Instagram: https://www.instagram.com/diegolacerdatkd/