Jacarezinho: Encontro Feminino De Capoeira Acontece Em Abril

Crédito da foto Para Marcos Junior

O 5° Encontro Feminino de Capoeira acontecerá em Jacarezinho no dia 11 de abril na quadra da Escola Professor Renato Azzolini. Organizado pelo Grupo de Capoeira Modelo Cidadania ele contará com a presença de capoeiristas da região e de outros Estados.

Será realizado um Workshop de musicalidade com a Professora Painha (Grupo Modelo Cidadania de Biguaçu/SC), aula com a Instrutora Simone (Grupo Modelo Cidadania de Inúbia Paulista/SP). Na sequência haverá um campeonato feminino, finalizando com uma Roda Geral de Capoeira.

Evento esse organizado pela Estagiária Cigana (Grupo Modelo Cidadania de Jacarezinho/PR) sobe a supervisão do Mestre Valtinho (Grupo Modelo Cidadania de Jacarezinho/PR).