Ministério Público recomenda a suspensão de jogos à Federação Paranaense de Futebol

Na segunda-feira (29) os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do estado do Paraná e a Defensoria Pública da União emitiram uma recomendação conjunta à Federação Paranaense de Futebol (FPF) para que o Campeonato Paranaense seja suspenso. O argumento utilizado pelos procuradores foi de que a situação da pandemia chegou a níveis alarmantes.

Segundo o documento “dados divulgados pela imprensa registram 320 casos de Covid-19 entre atletas e equipes técnicas durante a Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, bem como seus sucessivos surtos nos clubes de futebol ao longo dos campeonatos, com jogadores positivados participando de partidas”.

No texto os Ministérios Públicos também falam dos “registros de hospitalizações e mortes de trabalhadores, entre dirigentes, técnicos e auxiliares”. Desta forma os órgãos fiscalizadores consideram que há uma indicação de “insuficiência dos protocolos e medidas adotadas pela CBF e pelas Federações para evitar o contágio dos profissionais envolvidos na competição esportiva”.

Outros campeonatos

Além do Paranaense, os órgãos fiscalizadores também recomendam que os jogos de competições nacionais, regionais ou estaduais sejam paralisados. Ou seja, partidas da Copa do Brasil e Brasileiro também devem ser suspensas. Só podem ser retomados os campeonatos “quando a situação epidemiológica permitir, ou seja, quando a taxa de transmissão local, regional e estadual estiver abaixo de 1, por 14 dias seguidos, indicador que permite aferir a tendência de queda de novos casos”. Foi recomendado ainda que as partidas só sejam realizadas mediante prévia autorização específica pela autoridade sanitária local.

A Federação Paranaense de Futebol ainda não se pronunciou sobre a recomendação enviada. Segundo o documento enviado, a entidade tem o prazo de 48 horas para se manifestar.

