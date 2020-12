Neymar abandona Mangaratiba após polêmicas e causa tumulto em Santa Catarina

Photo Credit To Neymar em Santa Catarina – Instagram/praiadocaixadaco

Após receber críticas nas redes sociais e na imprensa internacional, Neymar, 28, mudou os planos para o Réveillon. Ele não deve passar a virada do ano em Mangaratiba, onde uma festa com cinco dias de duração foi organizada em local próximo à casa dele.

O jogador chegou a ser notificado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que pediu para que ele preste, em caráter de urgência, esclarecimentos sobre os eventos. Procurada, a assessoria do craque disse não ter conhecimento do assunto.

Porém, confirmou que Neymar está em Santa Catarina, onde deve passar o Ano-Novo. Nesta quarta-feira (30), ele fez questão de marcar a localização em uma publicação no Instagram em que aparecia ao lado do amigo Gil Cebola durante um passeio de barco na praia da Caixa D’Aço, na região de Porto Belo.

Ainda de acordo com a assessoria do jogador, a celebração por lá deve ser mais intimista. “O Neymar Jr. não fará festa alguma neste ano, estamos em plena pandemia e ele está com seus amigos e familiares e vão celebrar entre eles.”

Porém, mesmo sem querer, Neymar atraiu muitos curiosos e acabou causando tumulto por lá. “Parou Santa Catarina”, afirmou o relações públicas Alex Ferrer sobre a chegada do jogador. “Eu fui o primeiro a postar e tinha muita gente falando que era sósia, porque as pessoas achavam que ele estava em Mangaratiba.”

Acompanhado do pai e de dois amigos, o jogador desembarcou no final da manhã em Porto Belo, em um condomínio aeronáutico e foi direto para Itapema. Ele tem um apartamento no condomínio Atlantic Paradise Towers, onde também mora o cantor Alexandre Pires.

Com quatro suítes, o apartamento também tem na área gourmet uma chopeira em formato de bola. O pai de Neymar também tem um apartamento no mesmo prédio, um andar acima do dele. Cada um dos imóveis é avaliado em cerca de R$ 5 milhões.

É lá que ele deve passar o Réveillon, mas a festança não deve ser tão grande quanto a de outros anos. Garotas de programa da região, que dizem ter participado de festas no apartamento em anos anteriores, contam que ainda não foram acionadas desta vez.

Depois, Neymar e sua entourage se dirigiram para a Marina Tedesco, em Balneário Camboriú, que fica anexa a outro imóvel do jogador, o Yachthouse by Pininfarina. Ele comprou um quadriplex no local por R$ 8 milhões (atualmente, o imóvel já é avaliado em R$ 23 milhões).

No mesmo prédio, ainda em construção, Luan Santana e Sorocaba, da dupla com Fernando, entre outros, têm apartamentos. Quando pronto, o prédio será o mais alto da América Latina, o que torna o apartamento de Neymar –uma cobertura– a residência mais alta da região.

De lá, o grupo seguiu em um iate de 70 pés, emprestado por um amigo construtor, para Caixa D’Aço. A região, aliás, é conhecida por baladas em barcos e estava lotada –a reportagem contou pelo menos quatro dezenas de embarcações no momento em que Neymar estava no local.

Depois, o jogador retornou para o apartamento de Itapema. Fontes locais afirmam que, durante a noite, ele deve realizar uma partida de pôquer. Trata-se de uma das atividades preferidas do craque quando está na região