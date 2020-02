Neymar responde sobre estar solteiro e fãs apontam indireta para Marquezine

Crédito da foto Para Neymar – Reprodução

Neymar, 28, intrigou seus seguidores ao publicar nos últimos dias, em seu Instagram, um meme sobre desilusões amorosas.

O jogador compartilhou uma publicação em que aparecia a pergunta “Por que você não namora?”, seguida de um “vídeo-resposta” do músico Péricles, cantando a música “Fulminante”, de Mumuzinho.

“Eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago, e o melhor é me fechar”, diz a letra.

A mensagem compartilhada por Neymar logo foi apontada pelos fãs como uma indireta para sua ex-namorada, Bruna Marquezine. “Ele que fez estrago na vida da Bruna”, disse uma seguidora. “Corre aqui marquezine! Vem ver o embuste arrependido”, disse outra.