Prefeitura de Ribeirão Claro define projetos esportivos para 2020

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

A comissão responsável pela escolha dos projetos esportivos para o ano de 2020 definiu essa semana as iniciativas que receberão apoio da prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Lazer. Ao todo serão investidos R$ 110 mil com a aprovação do prefeito Mario Augusto Pereira em 8 projetos. A previsão da secretaria é que as atividades iniciem em março, com locais, dias e horários das aulas definidos no próximos dias.

Foram aprovados os projetos de voleibol feminino de 12 a 17 anos, pilates e treinamento funcional para crianças, ginástica laboral para servidores públicos, exercícios físicos em Academias da Terceira Idade (ATIs), Modalidades Esportivas e Atividades Lúdicas, Hidroginástica e musculação para idosos de 50 anos ou mais, atletismo e karatê.

O prefeito Mario Pereira parabenizou os instrutores responsáveis pelos projetos e garantiu que os investimentos no fomento à prática de atividades físicas e modalidades esportivas continuarão sendo prioridade na gestão atual.