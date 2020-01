Rafaella Santos está grávida de cinco meses do 1º filho com Gabigol, diz coluna

Crédito da foto Para CBF

Os rumores de gravidez de Rafaella Santos ganharam força nas redes sociais nesta última semana. Após confirmar publicamente o fim do namoro com Gabigol, a influenciadora apareceu em fotos com barriguinha mais saliente e falando sobre o sonho de se tornar uma mãe como a sua, Nadine Santos. Segundo afirma o colunista Leo Dias, a irmã de Neymar está, sim, grávida do primeiro filho e de cinco meses de gestação.

Rafaella se pronunciará de forma espontânea’, diz assessoria

A notícia da gravidez de Rafaella Santos começou a correr em meados de outubro do ano passado, mas a assessoria da blogueira negou. “A resposta é não. Ela não está grávida. Simples e direto”, garantiu na época. Entretanto, a porta-voz mudou a resposta e disse que a declaração irá acontecer de forma “espontânea”: “Nós respeitamos as questões familiares, ou seja, a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados. E por isso, procuramos nos envolver o menos possível com fofocas e especulações. Caso tenha algo, a Rafaella se pronunciará de forma espontânea, como sempre fez”. O representante de Gabigol manteve o posicionamento. “Assuntos pessoais procuramos nos envolver o menos possível. Se tiver algum pronunciamento sobre o próprio jogador faria de forma espontânea, sem especulações e fofocas”, declarou.

Gravidez não foi anunciada por reação negativa do pai, diz coluna

Ainda de acordo com a publicação, a gravidez de Rafaella Santos não teria sido confirmada ainda devido a separação de Gabigol, relação na qual ela teria tentado reatar. A reação do pai, Neymar, também teria contado bastante, já que ele foi o último a saber da novidade e não teria gostado nada de se deparar com algumas polêmicas envolvendo Gabriel e uma outra mulher enquanto o atacante do Flamengo ainda namorava sua filha.

Irmã de Neymar abre o jogo sobre fim do namoro

Rafaella e Gabigol romperam namoro em dezembro de 2019 e a última aparição juntos foi na última semana, quando foram flagrados tendo uma discussão na área vip do show da banda Atitude 67. Na web, a irmã de Neymar pediu para que os internautas parassem de associá-la ao ex. “Parem de me marcar nas coisas que tem ele, porque eu não tenho nada a ver (…) Independente disso e acima de tudo, meu carinho e meu respeito por ele continuam. Espero muito que ele seja feliz, assim como eu tenho certeza que ele deseja isso por mim. É uma situação chata e delicada, mas que eu precisava vir aqui explicar para vocês. Eu espero que vocês entendam”, declarou.

(Por Rahabe Barros)