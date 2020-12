Romain Grosjean recebe alta do hospital após grave acidente no GP do Bahrein

Photo Credit To Atleta foi liberado, mas ainda trata das queimaduras nas mãos, tornozelo e joelho. (Redes Sociais/Grosjean)

Três dias depois de sofrer um grave acidente no GP do Bahrein de Fórmula 1, o francês Romain Grosjean, da Haas, recebeu alta do hospital em Manama, capital do país do Oriente Médio, e seguirá seu tratamento para poder voltar às pistas no GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, no próximo dia 13, que deverá ser a sua corrida final na categoria. A informação foi confirmada pela equipe americana em suas redes sociais.

Grosjean está tratando queimaduras de segundo grau nas mãos após a forte batida que sofreu ainda na primeira volta da corrida no circuito em Sakhir. O piloto de 34 anos acertou o guard-rail a mais de 200 km/h e com impacto de 53G de força.

“Romain Grosjean recebeu alta do hospital no Bahrein às 10h30 do horário local (4h30 no de Brasília) desta quarta-feira. O piloto passou três noites no hospital após o acidente no GP do Bahrein de domingo”, informou o comunicado do time americano. “Grosjean vai continuar o tratamento para as queimaduras sofridas na parte de trás das mãos e vai seguir no país. Em nome de Romain e de toda a Haas, queremos deixar nosso agradecimento a quem cuidou dele no hospital”, completou.

Também pelas redes sociais, o piloto francês publicou uma foto de uma de suas mãos com a mensagem: “Minha mão direita nesta manhã. A felicidade que eu senti quando me falaram que não precisava de todas as ataduras mais e poderia voltar a usar meu dedo foi gigante. Quase chorei. Uma vitória a caminho de minha recuperação”, escreveu.

Em sua primeira entrevista após o acidente, dada na terça-feira à imprensa francesa, Grosjean afirmou que “viu a morte chegando” nos instantes que antecederam a batida, mas que fez de tudo para sair do carro enquanto pensava em seus filhos.

O piloto ainda deixou claro que seu principal objetivo é voltar para o GP de Abu Dabi, afirmando que quer que seu último capítulo na categoria não seja o acidente. No GP do Sakhir deste final de semana, ele será substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi.

“Falei com ele (Grosjean) ontem (terça-feira) sobre isso. Ele realmente quer correr em Abu Dabi”, disse o chefe da Haas, Gunther Steiner. “Mas eu disse que é para ele focar em melhorar e que vamos falar sobre isso no domingo ou na segunda, ver se é possível. Pietro está aqui, Romain está aqui, vamos ver como que ele se sente. Não tenho pressa para decidir isso. Tudo depende de sua saúde”.