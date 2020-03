Sampaoli pediu mais 5 reforços para Atlético-MG peitar Flamengo, diz site

Crédito da foto Para @Getty Images Jorge Sampaol

Jorge Sampaoli pediu mais cinco reforços para assumir o Atlético-MG. O argentino exigiu as contratações nas tratativas para substituir Rafael Dudamel, que foi demitido após menos de dois meses no clube. Tudo isso com um único objetivo: “peitar” o Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores.

A informação foi publicada nesta segunda-feira (2) pelo site Globoesporte.com.

Vale lembrar que nesta temporada, o Atlético-MG já contratou sete jogadores: Dylan, Maílton, Arana, Hyoran, Allan, Savarino e Diego Tardelli. As novas aquisições, então, se juntariam ao “pacote” de reforços do clube.

Curiosamente, o Atlético-MG terá oportunidade de medir forças contra o Flamengo já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no dia 3 de maio.

No ano passado, Sampaoli fez grande campanha no Brasileirão com o Santos e finalizou na vice-liderança, atrás justamente da equipe carioca. Em 2020, incluse, esta será a única grande competição que o treinador terá à frente do Galo.

Além do pedido por reforços, o acordo de Sampaoli com o Atlético-MG ainda conta com cláusulas, metas e uma multa alta em caso de demissão antes do fim do contrato de dois anos.