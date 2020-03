Servidores municipais de Ribeirão Claro iniciam ginástica laboral

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

A prefeitura de Ribeirão Claro iniciou na última segunda-feira (16) a promoção de sessões de ginástica laboral para os funcionários públicos municipais. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Esportes e Lazer, com o apoio do prefeito Mario Augusto Pereira. As sessões feitas pela educadora física Estela Ferraz ocorrerão semanalmente às segundas e quartas. O objetivo é dar melhores condições de trabalho aos servidores públicos municipais, melhorando sua postura e ergonomia.