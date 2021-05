430 milhões de dólares podem cair nas mãos de um brasileiro nesta sexta-feira

Crédito da foto Para Divulgação

A loteria americana Mega Millions está oferecendo um jackpot de $ 430 milhões de dólares (R$ 2,24 bilhões) nesta sexta-feira, um prêmio que chama a atenção dos fãs da loteria do mundo inteiro. Surpreendentemente, você não precisa viajar para os Estados Unidos para ter a chance de ganhar esse jackpot. Você pode jogar na Mega Millions, no Brasil, comprando bilhetes oficiais na TheLotter, o líder mundial em serviços de compra de bilhetes online.

Adrian Cooremans, porta-voz da TheLotter declarou: ” As loterias dos EUA atraem um número enorme de jogadores do mundo inteiro quando os jackpots têm valores como este. E sim, o valor do prêmio é astronômico. Se houver um vencedor neste fim de semana, ela ou ele será mais rico do que um artista de cinema ou um CEO de qualquer empresa. Esta enorme quantia de dinheiro é realmente parte dos sonhos mais loucos”.

Como poderia ganhar um jackpot de US$ 430 milhões estando no Brasil:

Vá para a página da Mega Millions na TheLotter Escolha o número de linhas nos quais quer jogar Escolha os seus números da sorte Confirme sua compra

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço abaixo de 5 dólares:

As chances que um brasileiro ganhe o primeiro prêmio da Mega Millionsl são exatamente as mesmas de alguém que joga dos Estados Unidos.

O que é a TheLotter?

A TheLotter é um serviço global de bilhetes de loteria que usa agentes locais nos Estados Unidos e em outros países para comprar bilhetes de loteria oficiais em nome de seus clientes no mundo todo. Por este serviço, a empresa acrescenta uma pequena taxa ao preço dos bilhetes, e por isso, a TheLotter não cobra comissões pelos prêmios ganhos pelos usuários, independentemente do valor.

O bilhete oficial é digitalizado e enviado para a conta pessoal do cliente antes do sorteio. Esta versão escaneada do bilhete, junto com a confirmação por e-mail, dá aos jogadores direitos de propriedade como únicos proprietários de seus bilhetes de loteria.

A plataforma é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela MGA, uma garantia de que a TheLotter é segura.

O que acontece quando você ganha?

Depois dos sorteios, a TheLotter publica os números ganhadores na página de resultados. Quando você ganha um prêmio de loteria na TheLotter, o valor é transferido para a sua conta. Caso a sorte tenha sorrido para você com um prêmio grande, a empresa cobrirá a sua viagem para receber o prêmio pessoalmente.

Com mais de 6 milhões de usuários ganhadores no mundo todo, e mais de US$ 104 milhões pagos, a TheLotter é, desde 2002, o maior site de compra de bilhetes de loteria on-line. Entre os maiores ganhadores da TheLotter está uma mulher panamenha que ganhou 30 milhões de dólares e um salvadorenho que ganhou 1 milhão de dólares.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo prêmio de 430 milhões de dólares da Mega Millions será sorteado nesta sexta-feira à noite.

Você também pode jogar e até ganhar o enorme jackpot da Mega Millions! Se alguém do Panamá ganhou um incrível prêmio em uma das loterias americanas depois de ter comprado bilhetes oficiais online na theLotter, um brasileiro também poderia ganhar! Você só precisa dar o primeiro passo e jogar, tudo é possível!

Se precisar de mais informações sobre como jogar na Mega Millions do Brasil, visite o site TheLotter

