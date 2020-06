Rompimento de barragem mobiliza bombeiros em Minas Gerais

Crédito da foto Para © CBMMG Lavouras em Perdizes: bombeiros acionados para ocorrência com rompimento de barragem

Uma barragem se rompeu durante a madrugada deste domingo (31) na cidade de Perdizes, Região do Triângulo Mineiro. De acordo com militares do Corpo de Bombeiros de Araxá, o Bolsão Artificial de Irrigação fica em uma lavoura de batatas. O incidente ocorreu na Fazenda Água Santa, a 420 quilômetros de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros foram acionados por volta das 2h da manhã e as primeiras informações davam conta de que a água contida nesse reservatório teria escorrido para uma das barragens existentes na fazenda. Por isso, a barragem poderia não suportar o peso extra de água, colocando em perigo os moradores da região.

Segundo informações de militares, o bolsão que se rompeu teria capacidade para 1 milhão de metros cúbicos de água, e que a barragem que recebeu esse volume possui capacidade para quatro milhões de metros cúbicos. Após a nova carga, o volume da barragem subiu cerca de um metro.

A porta dos vertedores da barragem foi aberta para aliviar a pressão na estrutura, mas os possíveis danos causados ainda vão ser avaliados pelos militares. O trabalho segue nesta manhã, com o auxílio de drones.

Por precaução, moradores de residências um pouco mais próxima da barragem chegaram a deixar suas casas. Somente após análise pericial da estrutura será possível detectar a extensão dos estragos.

Os primeiros relatos dos bombeiros indicavam que se tratava de um açude. Este texto foi alterado às 12h24, com o termo correto – barragem – depois que os militares constataram de perto o tamanho e a natureza da estrutura.