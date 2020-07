Afegã de 16 anos se vinga e mata talebans com fuzil AK-47 após morte dos pais

Crédito da foto Para Reprodução

Uma adolescente de 16 anos protagonizou um episódio violento de vingança no Afeganistão. Segundo relatos da agência de notícias AFP e do jornal inglês The Guardian, a menina, chamada Qamar Gul, atirou e matou três talebans que participaram de um ataque contra seus pais na província de Ghor.

As autoridades locais afirmam que o atentado aconteceu na madrugada da última sexta (17). Um grupo de 40 talebans invadiu a vila de Geriveh, onde Qamar vivia com seus pais e um irmão mais novo.

Os militantes mataram seus pais, e a garota reagiu com um fuzil AK-47, matando três e ferindo outros.

“Os insurgentes chegaram à sua porta, e sua mãe foi ver quem estava batendo”, disse Mohamed Aref Aber, porta-voz do governo da província de Ghor. “Quando viu que eles estavam armados, recusou-se a abrir.”

Segundo as autoridades afegãs, os homens procuravam pelo pai de Qamar, um apoiador do governo local, em oposição aos talebans, que formam um grupo político com braços terroristas conhecido por dominar regiões do Afeganistão.

Aber relatou que a mãe da garota foi a primeira a morrer, seguida por seu pai, ambos alvejados pelos talebans. Qamar então pegou seu fuzil e matou três do grupo, iniciando uma batalha contra os talebans ao lado do irmão Habibullah, de 12 anos.

O confronto durou cerca de uma hora e só acabou quando pessoas do vilarejo e homens de milícias pró-governo intervieram contra os talebans. Qamar e o irmão foram levados para um lugar seguro na capital da província.

O porta-voz do governo local contou que os dois ficaram em estado de choque por dois dias, mas estão bem agora.

Eles receberam um convite para visitar o palácio do presidente Ashraf Ghani, após o governante reconhecer a coragem deles.

Os ataques talebans a vilarejos seguem sendo frequentes após os EUA ajudarem a tirar o grupo do poder, em 2001. Desde a intervenção americana no país asiático, pelo menos 100 mil afegãos morreram vítimas de conflitos.