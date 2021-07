Americanos querem criar vacinas “protótipo” e antecipar próxima pandemia

Crédito da foto Para GettyImages.

Antes mesmo de a pandemia de Covid-19 ser declarada encerrada, os Estados Unidos já estão se preparando para lutar contra a próxima emergência de saúde global.

De acordo com o jornal The New York Times, o governo americano quer investir bilhões de dólares na criação de “vacinas protótipo” contra 20 famílias de vírus que podem causar a próxima pandemia.

A ideia é usar o conhecimento adquirido com a fabricação das vacinas contra o coronavírus em tempo recorde para aprender mais sobre a estrutura molecular de cada um dos vírus e as maneiras de inativá-los. Os cientistas criariam imunizantes que pudessem ser adaptados rapidamente para uso em caso de emergência.

Anthony Fauci, infectologista à frente da resposta do país à pandemia, acredita que os primeiros resultados podem ser divulgados em cinco anos. Segundo ele, o projeto custaria “alguns bilhões de dólares” por ano, mas o investimento compensa, ainda mais depois da experiência devastadora com a pandemia do coronavírus.

“Se conseguirmos o financiamento, o que eu acredito, provavelmente começaremos em 2022”, afirma Fauci. O NYT diz que há conversas com congressistas e com a Casa Branca para viabilizar o projeto. Vírus conhecidos, como o zika e chikungunya, por exemplo, estão na lista do infectologista.

