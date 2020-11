Após briga entre crianças, mulher mata conhecida durante festa infantil

Photo Credit To Reprodução Banda B

Thaís S.O foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de ter matado uma conhecida, de 24 anos, durante uma festa de aniversário de criança.

De acordo com a corporação, o crime ocorreu no fim do mês de junho, no bairro de Abolição, na zona norte do Rio de Janeiro. A prisão, porém, só aconteceu nessa quarta-feira (4/10). As informações são do Uol.

A suspeita foi encontrada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O delegado Thiago Venturini, responsável pela investigação do caso, explica que ela estava se preparando para fugir.

“A inteligência da delegacia apurou uma informação de que a autora estava em Miguel Couto e iria fugir do Rio de Janeiro. Imediatamente, uma equipe se deslocou para o exato endereço e lá encontraram Thaís, com todas as malas, pronta para fugir.”

