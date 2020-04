Após marido testar positivo, ex-governadora Cida Borghetti confirma que está com Covid-19

Crédito da foto Para Governadora Cida Borghetti – Foto Jonas Oliveira - AEN

A ex-governadora Cida Borghetti testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria nesta quarta-feira (29). Cida está sem sintomas e cumprirá o isolamento recomendado em Curitiba. Ela é esposa do deputado federal Ricardo Barros (PP), que testou positivo para a doença na sexta-feira (24). Ele chegou a ser internado e se recupera em casa.

Segundo a assessoria, a filha do casal, a deputada estadual Maria Victoria e seu marido, o advogado Diego Campos, testaram negativo para o Covid-19.

Antes de chegar em Maringá, na quinta-feira (23), quando se sentiu mal, Barros cumpriu compromissos em Curitiba, Rio de Janeiro e Campinas.

Os integrantes da equipe do Governo do Paraná que estiveram em Maringá com Barros, foram testados e apresentaram resultado negativo para infecção pelo novo coronavírus.

Fizeram o teste o governador Carlos Massa Ratinho Junior; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o secretário da Saúde, Beto Preto; o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; e o superintendente de Esportes, Hélio Wirbiski, além de servidores do Estado que trabalharam para a realização do evento.

Fotos do evento mostram que o governador e a equipe usavam máscaras de proteção. Apenas ao usar o microfone a máscara foi retirada.