Bolsonaro sobre compra de leite condensado: “Em 2014, Dilma comprou mais do que eu”

“Quando vejo a imprensa me atacar dizendo que comprei 2 milhões e meio de latas de leite condensado… Vai pra puta que o pariu, imprensa de merda! É pra enfiar no rabo de vocês da imprensa essas latas de leite condensado”, xingou Bolsonaro. O presidente também disse que vai levar o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, para sua live no Facebook de amanhã, quinta (28/1), para “demonstrar” que todos os gastos foram regulares e contar que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) teria gastado mais do que ele comprando leite condensado em 2014.

Por meio do Painel de Compras do Ministério da Economia, base utilizada pelo Metrópoles para mostrar que o governo gastou mais de R$ 1,8 bilhão em alimentos e bebidas no ano passado, essa comparação não é possível, porque só há dados de 2018 em diante.