Segundo a família, o menino foi ao mercadinho do Loteamento Nascer do Sol, no bairro Boa Vista, pouco depois das 12h, para fazer compras pedidas pelos pais. Belinha o acompanhou, como fazia de costume. O cão ficou esperando do lado de fora do mercado, mas sua presença gerou a irritação do proprietário, que, segundo a polícia, atirou com uma espingarda contra a cadela.