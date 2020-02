Cantor sertanejo respira por aparelhos após carro bater em caminhonete e pegar fogo

Crédito da foto Para © Reprodução/ Facebook Henrique, da dupla Netto e Henrique, está internado e respirando com auxílio de aparelho após sofrer um acidente de carro

O cantor sertanejo Wesley Pereira da Silva, o Henrique, da dupla Netto e Henrique, está internado e respirando com auxílio de aparelho após sofrer um acidente de carro no sábado (8) em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. As informações são do jornal local Informa Mais.

De acordo com o Hospital de Base de São José do Rio Preto, Henrique, de 22 anos, está em estado grave. O cantor passou por cirurgia para retirada de dois coágulos na cabeça. O acidente aconteceu na madrugada de sábado, por volta das 3h20, o carro que Henrique dirigia pegou fogo após colidir com a traseira de uma camionete.

Policiais Militares que faziam ronda no local retiraram o cantor do veículo. O Corpo de Bombeiros apagou o incêndio. O carro ficou destruído. Henrique foi socorrido em uma UPA de Santa Fé do Sul e em seguida transferido para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Depois foi encaminhado para o Hospital de Base de Rio Preto.

Nas páginas oficiais da dupla nas redes sociais, um comunicado informando sobre o acidente foi postado. “Apesar da gravidade da colisão, Henrique passa bem, continuará em observação, tranquilizamos portanto, parentes, amigos, fãs, colegas profissionais e todos aqueles que enviaram mensagens em busca de esclarecimentos. Agradecemos as mensagens de otimismo e desejamos uma pronta recuperação”, diz a nota.