Casa de empresários que morreram por covid-19 é saqueada

O casal de empresários que morreu de covid-19 no interior da Paraíba teve a casa arrombada e saqueada na madrugada de hoje, segundo a Polícia Civil da Paraíba. Os corpos do casal foram enterrados ontem no município de Cajazeiras, e causou grande comoção na cidade. O casal deixou duas filhas. As informações são do UOL.

Segundo a delegada Cristiana Roberta, responsável pelas investigações do caso, foram levados equipamentos de som, equipamentos automotivos e televisores.

José Carlos de Abreu Cartaxo, de 36 anos, e Lívia Gonçalves de Abreu, 35, trabalhavam com aluguel de som — ele era conhecido como Carlinhos Paredão. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o irmão de Carlos mostrou a casa revirada e lamentou o furto dos equipamentos. Agora, a família faz apelo para que os responsáveis sejam localizados e presos.

No cartaz distribuído pelas redes sociais, familiares afirmam que tudo o que foi roubado pertence às filhas do casal, e lamentam que, além da dor da perda do casal, ainda tenham que enfrentar a perda material. A polícia pede que a população colabore através de denúncias anônimas e que não adquiram equipamentos semelhantes aos que foram furtados.

