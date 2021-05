Colunista: MC Kevin teria tentado pular de varanda para evitar briga com mulher

Crédito da foto Para Reprodução

A queda de MC Kevin do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro teria ocorrido após ele se desequilibrar no momento em que tentava pular de uma varanda para outra, e evitar uma briga com a mulher dele, a advogada Deolane Bezerra.

O cantor e sua equipe estavam hospedados no local após realizarem um show na cidade na madrugada deste domingo (16/5). A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso.

De acordo com informações atribuídas a pessoas próximas, Kevin teria ido ao quarto de amigos, que estariam fazendo uma festa com mulheres. Deolane, que estaria dormindo no quarto do casal, teria acordado e ido procurar pelo cantor por lá.

Para ler a matéria completa na coluna Léo Dias no Portal Metrópoles, clique aqui.