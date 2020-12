Coração de Maradona pesava meio quilo e estava muito dilatado, diz legista

Photo Credit To Divulgação

O relatório da autópsia de Diego Maradona indica que o coração do craque pesava cerca de 500 g e que estava muito dilatado. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol As. De acordo com o legista, o estado do coração de Maradona era preocupante e estava muito acima do peso normal.

Diego Maradona morreu na semana passada por volta de meio-dia, aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele estava em sua casa, em Tigre, cidade vizinha de Buenos Aires. A informação foi confirmada pelo biógrafo e pelo advogado do jogador.

No final da tarde, enquanto o corpo de Maradona era levado para a autópsia, John Broyad, chefe dos fiscais da prefeitura de San Isidro, responsável pela investigação, disse que as análises preliminares indicaram que a morte do craque foi natural, sem sinais de violência. Uma autópsia ainda será realizada para determinar a causa da parada cardiorrespiratória.

A saúde de Maradona já estava precária desde o início do mês, quando ele foi operado de um hematoma subdural e depois, por decisão familiar e médica, permaneceu hospitalizado devido a uma “baixa anímica, anemia e desidratação” e um quadro de abstinência devido ao vício em álcool.

Maradona passou mal pela manhã. Segundo a imprensa argentina, seis ambulâncias foram chamadas para atender o ex-jogador, mas os médicos não conseguiram salvá-lo. Após a divulgação da notícia da morte de Maradona, fãs foram para a porta do condomínio onde o ex-jogador morava.