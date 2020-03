Coronavírus: morre padre que cedeu respirador a paciente mais jovem

Crédito da foto Para (Foto: ORATORIO CASNIGO)

Um padre italiano que cedeu um respirador a um paciente jovem que ele não conhecia morreu devido à covid-19. O padre Giuseppe Berardelli, de 72 anos, morreu no hospital de Lovere, em Bergamo, uma das cidades mais atingidas da Itália.

Pelo menos 50 padres já morreram devido ao novo coronavírus na Itália. País mais afetado do mundo, com mais de 6 mil mortes até agora, a Itália está sob uma quarentena prolongada, enquanto tenta impedir a propagação do vírus.

O coronavírus está se espalhando rapidamente pelo mundo. Já afetou mais de 160 países e causou mais de 16 mil mortes. Existem mais de 360 mil casos confirmados em todo o mundo. A Europa está agora no epicentro da crise e os Estados Unidos estão enfrentando forte aumento nos casos.

Quem foi o padre Berardelli?

Giuseppe Berardelli, principal sacerdote da cidade de Casnigo, morreu na semana passada no hospital de Lovere.

De acordo com o hospital, ele se recusou a usar um respirador que seus paroquianos haviam comprado para ele e preferiu entregá-lo a um paciente mais jovem.

Os moradores de Casnigo aplaudiram de suas janelas e varandas quando o caixão foi levado para o enterro, segundo relatos. Não houve funeral.

Na terça-feira, o papa Francisco liderou uma oração pelos médicos e padres falecidos, “agradecendo a Deus por seu exemplo heróico em servir aos doentes”.

