Cratera em rodovia engole veículos em Botucatu e mata caminhoneiro

Crédito da foto Para © Polícia Rodoviária/Divulgação Um caminhão de pequeno porte foi engolido pela cratera que se abriu na rodovia Marechal Rondon, durante temporal, em Botucatu.

SOROCABA – Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária encontraram o corpo do motorista que teve o caminhão engolido pela cratera aberta por um temporal na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu, na manhã desta segunda-feira (10). O veículo foi achado a mais de um quilômetro do local onde o aterro da rodovia se rompeu, no km 258 devido à força da correnteza. O corpo estava na cabine. O homem, que até a noite não tinha sido identificado, é a primeira vítima fatal das chuvas intensas que atingiram o interior, principalmente Botucatu, na madrugada e manhã desta segunda.

A cratera que se abriu na rodovia Marechal Rondon (SP-300) na manhã desta segunda-feira, 10, após chuvas intensas, engolindo dois veículos, deixou o motorista de um caminhão morto. O veículo foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros a mais de um quilômetro do local onde o aterro da rodovia se rompeu, no km 258, devido à força da correnteza. O corpo estava na cabine. O homem, que até a noite desta segunda não tinha sido identificado, é a primeira vítima fatal das chuvas intensas que atingiram o interior de São Paulo, principalmente Botucatu, na madrugada e manhã desta segunda.

Funcionários da concessionária que administra a via chegaram a ver quando o caminhão de pequeno porte foi tragado pela cratera, por volta das 5 horas da manhã, mas os bombeiros não localizaram o caminhão no buraco. Mesmo assim, as buscas foram iniciadas. Um automóvel também caiu no buraco, mas o motorista conseguiu sair e foi socorrido pela concessionária. A rodovia está com seis pontos de interdição devido às chuvas.

No fim da tarde desta segunda, os bombeiros buscavam os ocupantes de um veículo que teria sido arrastado pela enxurrada no distrito de Vitoriana, em Botucatu. As duas pessoas teriam caído com o carro em um córrego, na ponte do Capivarinha. Não se sabia a identidade dos possíveis desaparecidos.

© Prefeitura de Botucatu/divulgação. Com a força da correnteza, uma caçamba de aço foi parar sobre o capô de um carro, em Botucatu, interior de São Paulo.

Em Botucatu, o temporal destruiu estradas, pontes e casas. A ponte sobre o Rio Lavapés que liga o bairro Boa Vista ao Bairro Alto foi levada pela correnteza. As enxurradas foram tão intensas que um contêiner de aço usado para coleta de lixo foi parar sobre o capô de um carro. Ao menos 30 pessoas estavam desabrigadas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública e pediu ajuda ao governo estadual.