Cratera gigante assusta moradores e ameaça engolir casas no México

Crédito da foto Para Foto: Reprodução / Youtube

Uma cratera gigante está assustando moradores e ameaçando engolir residências na zona rural de Santa Maria Zacatepec, no estado de Puebla, no México. Segundo informações da CNN, o buraco já atingiu os 80 metros de largura e continua aumentando.

Moradores da região relatam que ouviram um grande barulho no solo na noite do último sábado, 29. Na manhã de domingo, 30, se depararam com a cratera que, no momento, tinha cerca de 30 metros, mas aumentou grandemente nos últimos dias. O buraco está repleto de água e, na situação atual, está próximo de engolir a propriedade de Heriberto Sanchez, morador do local e que teme ficar sem seu imóvel.

Ainda segundo a CNN, cientistas e órgãos públicos se preparam para investigar as causas do incidente. Um estudo do solo pode levar até 30 dias e, no momento, as hipóteses consideradas são uma falha geológica ou uma variação do teor de água no terreno.

