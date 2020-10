Datena deixa hospital após sofrer infarto e volta ao comando do Brasil Urgente

Photo Credit To Foto: Reprodução/Instagram

José Luiz Datena, 63, teve alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (30). Ele já retornou ao comando ao vivo no Brasil Urgente, da Band.

O apresentador foi internado no último domingo (25), após sentir dores no peito. A informação foi divulgada logo após o apresentador sair do centro cirúrgico do hospital. No hospital, chegou a receber a visita do atual prefeito Bruno Covas na quarta-feira (28). Ele também revelou que outros políticos mandaram mensagens carinhosas a ele, que sofreu um infarto.

Datena se disse feliz com a alta e agradeceu aos médicos que o atenderam. “Estou saindo agora do Hospital Sírio-Libanês, agradecendo ao doutor Kalil, ao doutor David e a todas as pessoas da equipe que me salvaram a vida”, afirmou. “Quem sabe um dia o Brasil vai ter um sistema público de saúde parecido com isso que tive oportunidade de ter.”

“Estou muito feliz em estar com vocês de novo”, continuou. “Saudades enormes de todos. Ficamos tanto tempo longe, quase uma semana… Mas estaremos juntos daqui a pouco no Brasil Urgente ao vivo mostrando como está complicado o trânsito. A melhor equipe técnica do Brasil vai mostrar isso para vocês.”

“Graças a Deus estou com vocês de novo”, concluiu. “Sou muito grato a Ele e a todos pelas orações.”