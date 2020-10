Desafio do desodorante: menino de 12 anos morre após inalar produto

Photo Credit To (Foto: Reprodução TV Record)

Um adolescente de 12 anos morreu após participar do “desafio do desodorante”, em Aracaju, capital de Sergipe. O garoto foi encontrado sem vida por familiares dentro do banheiro .

Na terça-feira (6/10), a mãe do menino disse ter escutado um grito do quarto do filho e correu para ver o que era.

“Ele foi tomar banho e pegou o desodorante da tia, sem ela ver. Foi um grito de desespero. Eu e minha filha arrombamos a porta do banheiro e ele já estava desacordado. Ele achou que não teria consequências, mas teve a morte dele”, relatou. As informações são do portal R7.

O desafio consiste em inalar, por quanto tempo for possível, uma quantidade de gás de desodorante. O diretor do IML de Sergipe, Victor Barros, disse que, nos casos de inalação do produto, as mortes são parecidas com um afogamento.

