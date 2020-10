Eleições 2020: Candidato cai em rio durante gravação de programa eleitoral; vídeo

Photo Credit To Reprodução Banda B

Em Ji-Paraná, no interior do estado de Rondônia, um candidato a prefeito se desequilibrou durante uma gravação, caiu no leito do rio e viralizou nas redes sociais. A trapalhada aconteceu no último domingo (18). Veja o vídeo abaixo:

Julian Cuadal Soares (PDT) disse que estava cansado e se desequilibrou. Também falou que foi vítima de uma “vídeocassetada”. A cena engraçada aconteceu às margens do Rio Machado, que corta a cidade que fica a 375 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia.

“Eu não imaginava que as pessoas que estavam ali do lado estavam gravando. Eu acho que tomar banho no Rio Machado sempre faz bem a minha alma, sempre fez muito bem. Foi uma videocassetada, mas é bom a gente dá risada. Eu ri junto, quase perdi a voz de tanta gargalhada”, afirmou o candidato do PDT.

Assista: