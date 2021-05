Faixa etária de Paulo Gustavo teve maior aumento de infecções e óbitos por covid desde janeiro

Photo Credit To Divulgação

Casos como o do ator Paulo Gustavo, de 42 anos, morto de covid-19 nesta terça-feira (4/5), vêm se tornando cada vez mais frequentes no Brasil desde janeiro, com a faixa etária entre 40 e 49 anos registrando o maior aumento percentual de infecções e mortes pelo novo coronavírus.

Uma das maiores revelações da nova geração do humor nacional, Paulo estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde 13 de março e não resistiu às complicações da doença.

Ele deixa o marido, o dermatologista Thales Bretas, e seus dois filhos, Gael e Romeu, que têm um ano de idade.

Segundo boletim médico, o humorista morreu às 21h12 de terça-feira. Mais cedo, a equipe havia publicado nota afirmando que a saúde do humorista estava se “deteriorando de forma importante” e que “apesar da irreversibilidade do quadro”, ele ainda tinha “sinais vitais presentes”.

Dados mais recentes do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) sobre as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRGA), mostram que o número de casos de infecção e mortes por covid entre pessoas de 40 e 49 anos no Brasil cresceu 626% e 419,23%, respectivamente nos primeiros meses deste ano, o maior aumento entre todas as faixas etárias.

Já entre 30 e 39 anos, o aumento foi de 565,08% e 223,10%. Na faixa etária de 50 a 59 anos, o percentual de aumento de infecções e mortes foi de 525,93% e 317,08% respectivamente. Esses dados constam de um levantamento feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em boletim recente do Observatório Covid-19.

Esse cenário reflete o que vem sido chamado de ‘rejuvenescimento’ da pandemia de covid no Brasil, com mais jovens sendo internados e morrendo de complicações da doença.

Atualmente, mais de um terço das mortes por covid-19 no Brasil é de menores de 59 anos. À medida que os mais velhos estão sendo vacinados, os óbitos nessa faixa etária têm caído pela metade.

“Recentemente, profissionais envolvidos com a assistência a pacientes com Covid-19 têm relatado um aumento de procura de pacientes jovens sintomáticos nos serviços de saúde. Esta tendência tem sido observada em muitos hospitais e regiões do país”, dizem os pesquisadores da Fiocruz responsáveis pelo boletim.

“Nos primeiros meses de 2021, houve um aumento importante de casos de covid-19 nas faixas etárias de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. Este aumento foi maior que o observado nas demais faixas etárias”.

“Esse deslocamento de casos e óbitos sugere que a pandemia ganha um novo contorno no Brasil, ficando mais rejuvenescida”, acrescentam.

Leia a matéria completa no site da BBC News Brasil.