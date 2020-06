Filho do dono do Angeloni morre em acidente na BR-101; carro partiu ao meio

Crédito da foto Para (Fotos: Reprodução WhatsApp)

..

Um grave acidente na BR-101, no sentido Norte da rodovia, no KM 184, em Biguaçu, na manhã deste domingo, dia 28, vitimou o empresário criciumense Roberto Angeloni, de 50 anos. Ele estava em uma Mercedes Benz, com placas de Criciúma, e se envolveu em uma colisão com um veículo Ford Ranger. O carro do empresário saiu da pista e colidiu contra um poste, vindo a partir no meio. A morte de Angeloni foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são da EngePlus.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, empresa que administra o trecho da rodovia, o acidente aconteceu por volta das 11h30, em frente ao Posto Tijuquinha (apenas referência). O empresário morreu ainda no local do acidente e uma passageira da Ranger foi encaminhada ao hospital de São José.

O empresário é filho de Antenor Angeloni, dono da rede de supermercados Angeloni e ex-presidente do Criciúma Esporte Clube.

Para ler a matéria completa clique aqui.