Fiscalização acaba com festa no Litoral do Paraná e 80 pessoas param na delegacia

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

Uma fiscalização da Prefeitura de Matinhos, Litoral do Paraná, fechou uma festa que acontecia no bairro Vila Nova, na madrugada deste domingo (24). Cerca de 80 pessoas, entre jovens e adolescentes, foram encaminhadas à delegacia.

Uma denúncia anônima chegou à Força Tarefa de fiscalização de combate à Covid-19 na cidade, que foi até o endereço e confirmou que lá acontecia uma festa de aniversário, com a presença de 30 menores entre os convidados.

“Uma festa com mais de 80 pessoas, com bebidas e drogas. Os responsáveis pela festa foram identificados e todos os presentes encaminhados à delegacia. Tudo isso em plena pandemia de coronavírus”, disse, em uma live no Facebook da Prefeitura de Matinhos, Geraldo Firmino, diretor de Fiscalização da Prefeitura.

Um casal responsável pela festa está preso na Delegacia de Matinhos. Uma menor também estava por trás do evento.