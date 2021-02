Fisioterapeuta recebe 1ª dose de Coronavac e 2ª da Oxford e teme o que possa acontecer

Photo Credit To Solimar recebeu a 1ª dose de Coronovac e a 2ª da Oxford – Reprodução

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) – A fisioterapeuta e professora universitária Solimar Palagar, 47, que trabalha numa maternidade pública de Natal, descobriu que foi vacinada contra a Covid-19 com dois imunizantes diferentes.

Em janeiro, recebeu a primeira dose da vacina de Oxford/AstraZeneca. Nesta terça-feira (16), tomou a segunda dose da Coronavac, produzida pela empresa chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal informou em nota oficial que pode ter havido falha no processo porque ela não teria feito o autocadastro e o nome estava ilegível no documento. Afirmou também que se trata de um caso isolado.

As pessoas que recebem a primeira dose de uma vacina devem tomar a segunda do mesmo imunizante. Não há comprovação científica de eficácia em casos em que a pessoa toma duas doses de fabricantes diferentes.

“A profissional está em monitoramento remoto e notificada para acompanhamento de possível evento adverso”, diz a nota da Secretaria Municipal de Saúde de Natal.

O poder público comunicou que sempre informa aos usuários o tipo de vacina aplicada com a estimativa de esquema vacinal para a segunda dose.

Solimar tomou a primeira dose da Coronavac no dia 27 de janeiro. O nome da vacina não foi registrado no cartão. Nesta terça, após receber a segunda dose, a profissional responsável pela aplicação do imunizante verificou o lote que constava no cartão e disse que havia errado.

“Cheguei ao local e a moça aplicou a vacina em mim, mas quando ela pegou meu cartão de vacinação para registrar e viu o lote da dose que eu tinha tomado primeiro disse: ‘meu Deus, apliquei a vacina errada. Ela ficou muito assustada e eu fiquei muito nervosa’”, contou em entrevista ao portal de notícias G1.

A Prefeitura de Natal informou que ainda será definido se Solimar vai tomar a segunda dose da vacina da AstraZeneca/Oxford no tempo correto conforme bula do produto.