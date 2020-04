Funkeiro MC Dumel morre na Bahia vítima de coronavírus aos 28 anos

Crédito da foto Para Reprodução Banda B

O funkeiro MC Dumel, 28, faleceu na noite desta quinta-feira (16) vítima do novo coronavírus. Ele estava internado no Couto Maia, em Salvador, desde o último domingo (12). A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

Inicialmente, ele foi internado no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, na região Metropolitana de Salvador. Após o teste positivo para a Covid-19, ele foi levado para o Couto Maia.

Na última terça-feira (14), o cantor apresentou melhora no quadro. Segundo a T-Music Brasil Produções, o cantor está estava sendo tratado com uma combinação de cloroquina e outras substâncias. Com os pulmões frágeis, o funkeiro ainda esteve entubado e sedado na UTI.

