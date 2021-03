Guaratuba interdita praias e adota barreiras sanitárias para conter avanço da Covid-19

Photo Credit To Foto: Arnaldo Alves/SECS

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, anunciou neste sábado (13) que a cidade litorânea terá suas praias interditadas “imediatamente” para conter o avanço da Covid-19 e que barreiras sanitárias serão instaladas na entrada do munícipio para controlar as visitações.

Em um comunicado, Justus afirmou que a medida é reflexo do decreto da bandeira vermelha (lockdown) em Curitiba a partir deste sábado (13). A capital paranaense segue em alerta máximo até o dia 21 deste mês.

“Por conta da situação que estamos vivendo na saúde pública no nosso município, e em especial por conta do decreto do prefeito Rafael Greca, Guaratuba entendeu que deve decretar o fechamento das praias imediatamente e aumentar o rigor na fiscalização”, disse.

As barreiras sanitárias funcionarão a partir de segunda-feira (15), de acordo com Justus.

A medida anunciada pelo prefeito de Guaratuba acontece após uma reunião com prefeitos das cidades que compõem o Litoral do Paraná e dos gestores dos munícipios da Região Metropolitana. A reunião também teve a presença do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e do secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.

“Vamos aderir ao decreto do prefeito Rafael Greca e acompanhar as medidas adotadas na capital paranaense e muito possivelmente na maioria dos municípios da RMC”, afirmou.

Por fim, Justus fez um apelo aos moradores do munícipio e ressaltou a importância da conscientização da população: “Conto com o apoio e compreensão de toda a população na medida em que já tá mais do que claro que com esforço apenas dos gestores não é nenhum pouco suficiente para vencer essa batalha”.

Boletim

Segundo o último boletim divulgado nesta quinta-feira (11), Guaratuba confirmou 17 novos casos de Covid-19 e chegou ao total de 3.244. Há 27 pessoas internadas, e 81 pessoas pessoas já morreram por conta do novo coronavírus na cidade.

O Litoral do Paraná, até quinta-feira (11), já somava 22.834 casos da doença, e 430 mortes.