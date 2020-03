Helicóptero da PM com coração para transplante bate em poste em SP

Crédito da foto Para @© Reprodução/TV Globo O helicóptero Águia 20 colidiu com um poste de iluminação em Embu das Artes (SP)

Um helicóptero da Polícia Militar que levava um coração para transplante bateu num poste de iluminação no estacionamento do Hospital Pirajussara, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira, 9.

Segundo a PM, o encaminhamento do órgão não foi prejudicado com o incidente.

Duas pessoas ficaram feridas no acidente – que aconteceu no momento do pouso – após serem atingidas por fragmentos da pá da aeronave.

Elas sofreram cortes na testa e no braço, mas passam bem.

A Polícia Militar disse que “medidas administrativas necessárias já foram adotadas”.