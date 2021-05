Homem “desaparece” no dia do casamento e noiva se casa com amigo dele

Crédito da foto Para Rubberball/Mike Kemp/Getty

Um homem decidiu sumir momentos antes do próprio casamento. Acontece que a noiva dele, desamparada com o “desaparecimento” do amado, casou-se com um amigo dele durante cerimônia realizada em Maharajpur, na Índia. O episódio ocorreu na semana passada.

O casal prestes a se casar havia acabado de fazer o jaimala — a troca de guirlandas, um ritual importante na cultura dos casamentos indianos. Depois que o rapaz sumiu, instalou-se uma busca pelo noivo em meio ao local, sem sucesso.

Não demorou muito para os convidados chegarem a uma triste conclusão: o pretendente havia sumido por livre e espontânea vontade.

