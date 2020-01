Homem opera o coração por causa de pipoca grudada no dente

Crédito da foto Para © Reprodução/Facebook Adam Martin disse que tinha apenas 3 dias de vida

Era para ser apenas uma simples casquinha do milho de pipoca presa no dente. Mas para Adam Martin a situação tomou proporções ainda maiores. O britânico foi parar no hospital e precisou fazer uma cirurgia no coração por conta do alimento.

Isso mesmo! Ao jornal Cornwall Live, o bombeiro contou que ficou tão incomodado com o milho preso no dente que, ao invés de optar por fio dental e escovação, preferiu cutucar a gengiva com diversos objetos, como uma tampa de caneta, um pedaço de arame e até um prego.

Apesar de ter conseguido remover o que lhe incomodava, o rapaz começou a sentir uma dor terrível e, algumas semanas após o ocorrido, apresentou sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo suor noturno, fadiga e dor de cabeça.

Ao ser examinado, Adam recebeu o diagnóstico de sopro no coração decorrente de uma infecção bacteriana conhecida como endocardite. Esta ocorre quando bactérias entram na corrente sanguínea e são transportadas até o coração do hospedeiro.

“Os médicos me disseram que, se eu não tivesse ido ao pronto-socorro, poderia ter morrido em três dias”, contou.

A esposa de Martin, Helen, compartilhou a história no Facebook para alertar as pessoas sobre infecções do tipo: “Sua gengiva é uma entrada para bactérias no seu coração. A qualquer sinal de dor de dente, sangramento ou abscesso, vá a um dentista!”. Atualmente, o bombeiro passa bem.

Infecções bucais não tratadas podem gerar problemas cardíacos

Um estudo divulgado em julho pela American Heart Association, uma espécie de associação cardíaca dos Estados Unidos, apontou que problemas de saúde bucal podem estar na origem de muitos males cardíacos. Segundo a pesquisa, problemas cardiovasculares como aterosclerose (artérias entupidas) e acidente vascular cerebral (AVC), muitas vezes, são ligados a inflamações provocadas por bactérias bucais.

O estudo é mais um elemento a comprovar o que profissionais da área da saúde já defendem com unhas e dentes: uma boa saúde geral começa pela boca. Além do impacto dos alimentos e das bebidas que ingerimos em nosso dia a dia, nosso organismo torna-se mais vulnerável a infecções e outros problemas à medida em que negligenciamos questões como a higiene bucal e os cuidados com as gengivas e a língua.

“Às vezes, o paciente tem gengivite e periodontite, com bactérias que vão se alojar na parte cardíaca”, explica Edmilson Pelarigo, diretor clínico da OrthoDontic. “Essas doenças, quando em estágio avançado, acabam resultando em problemas para o coração, devido ao fato de a inflamação acabar indo se alojar em válvulas cardíacas”.