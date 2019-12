Homem rouba banco e joga dinheiro para pessoas dizendo ‘feliz Natal’

Crédito da foto Para Foto: Efe/ Epa/ Colorado Springs Police Department

Um homem de barba branca assaltou um banco dois dias antes do Natal, mas, em vez de manter o dinheiro, jogou-o no ar desejando às pessoas na rua ‘um feliz Natal’ em Colorado Springs, informou a mídia americana.

A polícia do Colorado confirmou em um comunicado que um “homem branco idoso” roubou o banco da Academia em Colorado Springs, depois de ameaçar os trabalhadores com uma arma não identificada e sair com uma quantia indeterminada de dinheiro na segunda-feira ao meio-dia.

“Ele começou a tirar o dinheiro da sacola e jogá-lo e disse ‘Feliz Natal’!”, disse Dion Pascale, testemunha, à rede local KKTV 11 News.

Um homem, identificado pela polícia como David Wayne Oliver, 65 anos, foi preso sem incidentes em um Starbucks próximo após o evento, confirmou o departamento de polícia do Colorado.

Os agentes também disseram à imprensa local que não havia indicação de que o homem estava armado no momento de sua prisão.

Os transeuntes tentariam devolver parte do dinheiro roubado ao banco, disse uma testemunha a uma mídia local. No entanto, milhares de dólares ainda estão desaparecidos, disse um policial ao Denver Post.