A importância de uma boa fotografia na hora de anunciar o aluguel de um imóvel em Londrina

Crédito da foto Para Imagem: Pixabay

Se você está interessado em colocar um apartamento para alugar em Londrina ou vender um imóvel, capriche nas fotografias! Isto, porquê os anúncios de aluguel com melhores fotos recebem cerca de três vezes mais consultas nas plataformas online, especialmente em virtude da qualidade de visualização.

Para atrair os inquilinos certos e prospectar mais de um candidato, você precisa apresentar sua propriedade da melhor maneira possível. Isso significa tirar lindas fotos de sua propriedade de aluguel. Se você não tem orçamento ou tempo para contratar um fotógrafo profissional, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a fotografar sua propriedade com o máximo de eficiência.

Elas podem fazer uma enorme diferença para ajudar você a tirar ótimas fotos e manter sua casa para alugar em Londrina o menor tempo possível vago, rendendo-lhe excelentes oportunidades de negociação. Confira!

Limpe e organize todo o imóvel antes de fotografá-lo

Não podemos enfatizar o suficiente como isso é importante, especialmente se você deseja garantir que seu possível inquilino possa se imaginar morando no imóvel anunciado e faça logo um acordo para ter suas chaves em mãos. Se tudo o que eles veem é desordem, isso pode ser prejudicado! Se você não pode fazer isso sozinho, contrate alguém! Custos médios de limpeza variam de R$ 150 a R$ 200 reais por diária, dependendo do tamanho da sua casa.

Algumas dicas de limpeza rápida, se você quiser:

Ocultar cabos bagunçados;

Ocultar todos os calçados;

Esconda sua bagunça na cozinha! Isso inclui panos de prato e comida;

Certifique-se de que as fotos estejam retas

Capriche na iluminação dos cômodos de todo o imóvel

Como a luz natural é a melhor, planeje tirar fotos durante o dia e busque também acender as luzes, para valorizar o local. O quanto mais você inserir de iluminação pode ajudar cada espaço a parecer maior e uma boa luz ajuda a revigorar cada um dos espaços. Também é melhor fotografar sem flash, para evitar reflexo de espelhos, lajotas, louças ou itens de inox, por exemplo. O flash cria brilho e as coisas parecem mais antinaturais do que realmente são. A luz natural, no entanto, faz o apartamento parecer espaçoso e mais convidativo.

Adicione cor aos elementos decorativos e seja realista

Tenha um ponto focal. Pode ser um buquê de flores, uma tigela de maçãs ou almofadas brilhantes. Isso ajudará a animar seu espaço. Mostre uma perspectiva realista. Clique em um canto ou em uma porta para fornecer uma aparência legítima do seu espaço. O uso de lentes olho de peixe pode fazer seu imóvel parecer maior, mas, convenhamos, eles são enganosos. Você não quer que um inquilino em potencial fique desapontado com o tamanho do seu espaço, não é mesmo?! Então, seja sempre realista, evite esconder detalhes que sejam importantes ao novo morador – isto pode soar como algo desleal no momento de uma visita para fechar um acordo!

Escolha o ângulo certo ao fotografar

Sua câmera deve estar idealmente a uma altura de cerca de 10 a 15 metros e idealmente em um tripé. Estes são baratos e também estão disponíveis para telefones celulares que tenham uma boa câmera. Eles garantem que sua mão trêmula não seja um fator que deixe as suas fotos com má qualidade. Essa é a melhor maneira de evitar imagens tremidas e manter as fotos retas e consistentes, para que depois possam ser inseridas nos sites de anúncios de imóveis.

Abaixe-se e explore ângulos para dar destaque a itens especiais

Quando você estiver tirando fotos em ambientes mais amplos, diminua um pouco sua altura e o ângulo em que tira as imagens. Isso pode tornar o espaço de seu imóvel um pouco mais aberto. Além do mais, destaque recursos exclusivos Apresente o que torna sua unidade única, como um recanto bonito para leitura, um lindo deck ou uma cozinha ou banheiro recentemente reformados. Isso também pode incluir uma bela variedade de flores em seu jardim ou em sua coleção de rolhas de vinho num espaço desenvolvido como adega. Use a criatividade!

Explore o quanto puder a famosa “regra dos terços”

Empregue o essencial da fotografia, que é a famosa “regra dos terços”. Esta diretriz básica propõe que o ponto focal de uma foto caia na interseção de 2 linhas verticais e horizontais igualmente espaçadas (dividindo essencialmente o quadro em 9 partes imaginárias iguais). Seguir essa regra garante harmonia e interesse visual em suas fotos. Experimente comparar um móvel de modo centrado. Aliás, posicione sua câmera em um ângulo que permita que todas as linhas verticais sejam exibidas na vertical. Isso inclui janelas, paredes, trabalhos em madeira, figuras, etc. Lembre-se: todas as linhas verticais devem ser verticais. Em outras palavras, tire uma foto bem feita e caprichada!

Use uma câmera adequada

Por mais sofisticada que seja a câmera do seu telefone, ela não pode competir com a qualidade que uma câmera DSLR oferece. Elas podem ser alugadas de um modo mais barato se você não possuir uma.

Aplicativos de edição de fotos são uma vantagem

Contraste, brilho, estrutura, calor, saturação, destaques e sombras…. graças à tecnologia, agora leva apenas alguns segundos para melhorar digitalmente suas fotos. Não tenha preguiça – se uma foto estiver muito escura, ajuste a exposição de iluminação antes de enviá-la. Boas fotos aumentam sua visibilidade e incentivam os locatários a clicar em seus anúncios. Também é crucial que você escolha a dedo o local de onde tira as fotos (ou de onde coloca a câmera), para que seja mais fácil mover suportes ou móveis para garantir os melhores resultados.

Pronto para anunciar seu imóvel? Consulte sites presentes na internet, muitos deles oferecem a possibilidade de fazer anúncios gratuitamente, por pelo menos 30 dias. Além do mais, busque auxílio de uma imobiliária ou um profissional que atenda em sua cidade como corretor de imóveis.

Gostou destas dicas? Aproveite e compartilhe-o em suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer a importância de uma boa fotografia na hora de anunciar o aluguel de um imóvel!