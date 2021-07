Internado com Covid, Luciano Szafir passa por cirurgia e transfusão; quadro é grave

Crédito da foto Para Reprodução

Segundo fontes do colunista Leo Dias, do Metrópoles, o estado de saúde de Luciano Szafir é grave e instável. Internado desde o dia 22 de junho e diagnosticado com Covid-19, Szafir, de 52 anos, precisou ser entubado devido a baixa da saturação o que levou necessidade de suporte de oxigênio além disso foi submetido a transfusão de sangue. O apresentador segue internado no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

Em nota, a assessoria de imprensa do ator informou que ele passou por uma cirurgia abdominal na tarde desta quarta-feira (7/7).

Segundo informações, a família do apresentador tem acompanhado todo o tratamento de perto para pronta recuperação dele.

